Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler 986 gram sentetik uyuşturucu, 127 gram metamfetamin ve 15,01 gram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuyu İstanbul'dan getirdikleri belirlenen araç sürücüsü A.P. ile yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. gözaltına alındı.