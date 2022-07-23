Uyuşturucu suçlarına karşı çalışmalarını yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Araç içindeki O..M. ve H.A.S. isimli iki şahsı ve aracı kontrol eden ekipler 8 adet kilitli poşet içinde 1.98 gr. eroin maddesi ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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