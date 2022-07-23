Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

23.07.2022 12:39
Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktı. Uyuşturucu ile birlikte yakalanan iki şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu suçlarına karşı çalışmalarını yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Araç içindeki O..M. ve H.A.S. isimli iki şahsı ve aracı kontrol eden ekipler 8 adet kilitli poşet içinde 1.98 gr. eroin maddesi ele geçirdi.

Haklarında soruşturma başlatılan şahıslar gözaltına alınırken, daha sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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