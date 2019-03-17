Son Dakika Haberleri: Polisin Şüphe Üzerine Durdurduğu Şahısların Ev ve Üst Aramasında 15 Kilo Uyuşturucu Madde Ele...

Polisin Şüphe Üzerine Durdurduğu Şahısların Ev ve Üst Aramasında 15 Kilo Uyuşturucu Madde Ele...

1 saat önce

Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahısların ev ve üst aramasında 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi Zeytinbunu'n da uyuşturucu operasyonu kamerada Operasyonda,15 kilo 173 gram metamfetamin ele geçildiİSTANBUL - Motosikletli Polis Timleri, Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurdukları 2...

Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahısların ev ve üst aramasında 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
Zeytinbunu'n da uyuşturucu operasyonu kamerada
Operasyonda,15 kilo 173 gram metamfetamin ele geçildi

İSTANBUL - Motosikletli Polis Timleri, Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslar, tutuklanırken, polislerin evi arama anları da saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler, 21 şubat günü ilimiz Zeytinburnu Sümer Mahallesinde E.B ve M.D isimli erkek şahıslardan şüphelenip durdurdu.
Durdurulan şahısların üst aramasında ve devamında yapılan ev aramasında 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin ve türevleri tarzı kimyasal madde, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 TL para, 3 adet cep telefonu ele geçirdi.
Yakalanan şahıslar, 22 Şubat günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polislerin evde yaptığı arama anları da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin Şüphe Üzerine Durdurduğu Şahısların Ev ve Üst Aramasında 15 Kilo Uyuşturucu Madde Ele...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]