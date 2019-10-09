Son Dakika Haberleri: Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.

Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi civarından ilçe merkezine doğru yaya halinde gelen 4 genç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında, Pakistan uyruklu kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu göçmen gençler, polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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