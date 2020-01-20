Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı - Son Dakika

Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta 168 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta 168 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri durumundan şüphelenerek bir aracı düşürdü. Araçta yapılan kontrollerde, 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 adet kit ele geçirildi.


Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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