Son Dakika Haberleri: Polisin şüphelendiği araçtan kuru sıkı bozması silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphelendiği araçtan kuru sıkı bozması silah ele geçirildi - Son Dakika

Polisin şüphelendiği araçtan kuru sıkı bozması silah ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, kuru sıkıdan dönüştürülmüş bir silah ile mermileri ele geçirildi.

Polisin şüphelendiği araçtan kuru sıkı bozması silah ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, kuru sıkıdan dönüştürülmüş bir silah ile mermileri ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; olay Fevzi Çakmak Mahallesi NATO Sokak'ta yaşandı. Saat 23.00 sıralarında, E.Ç. kullandığı araçla bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada sokak üzerinde uygulama yapan polis ekiplerince, şüphe üzerine durduruldu. Aracın vites kolunun yanında tabanca mermisi gören ekipler, araçta E.Ç.'ye ait kuru sıkı tabancadan dönüştürülmüş silaha el koydu.


Şüpheli E.Ç.,verdiği ifadesinde; aracıyla Fevzi Çakmak Mahallesi NATO Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gireceği sırada polis ekiplerinin durdurduğunu söyledi. Polisin, aracın vites kolunun yanında tabanca mermilerini görmeleri üzerine 'araçta suç unsuru başka bir şey var mı?' diye sorduklarında, torpido gözünde bulunan internet üzerinden kuru sıkı tabanca olarak satın aldığı tabancayı, 7 adet 9 milimetre mermiyi, 8 adet 6,35 milimetre mermiyi rızası ile teslim ettiğini belirtti. Ayrıca E.Ç., silah üzerinde yapılan kontrollerde ise, kuru sıkı tabancanın namlusu değiştirilerek 6,35 milimetre tabancaya dönüştürüldüğünü söylediğini beyan etti.


Öte yandan ekipler, şüpheli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında' adli işlem yaptı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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