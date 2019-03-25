Son Dakika Haberleri: Polisin Şüphelendiği Kişi Üzerinde Ruhsatsız Tabanca Çıktı

Polisin Şüphelendiği Kişi Üzerinde Ruhsatsız Tabanca Çıktı

56 dakika önce

KAYSERİ'de ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Polisin Şüphelendiği Kişi Üzerinde Ruhsatsız Tabanca Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'de ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri Nuri Ç.'yi (38) Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hulusi Akar bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirilen Nuri Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin Şüphelendiği Kişi Üzerinde Ruhsatsız Tabanca Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]