Polisin Şüphelendiği Kişi Üzerinde Ruhsatsız Tabanca Çıktı
56 dakika önce
KAYSERİ'de ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı. Kayseri
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri Nuri Ç.'yi (38) Merkez Melikgazi
ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi
, Hulusi Akar
bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirilen Nuri Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
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