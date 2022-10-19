Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı

19.10.2022 11:47
Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı

Adıyaman'da, devriye görevi yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı.

Adıyaman'da, devriye görevi yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet muhafaza altına alınırken motosiklet sürücüsü R.L., yaklaşık 3 yıl önce Kahta ilçesinden ödemesi karşılığında aldığını çalıntı olduğunu bilmediğini ve inşaat işçisi olduğu için işe gidip gelişlerde kullandığını belirtti.

Motosiklet çekiciyle oto parka çekilirken R.L., hakkında ise işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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