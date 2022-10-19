Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet muhafaza altına alınırken motosiklet sürücüsü R.L., yaklaşık 3 yıl önce Kahta ilçesinden ödemesi karşılığında aldığını çalıntı olduğunu bilmediğini ve inşaat işçisi olduğu için işe gidip gelişlerde kullandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

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