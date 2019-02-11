Polisin Şüphelendiği Şahın 5 Yıl Hapis Cezasının Olduğu Öğrenildi
2 gün önce
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği A.Ç. ismindeki şahsın kimlik sorgusunda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve kasten adam öldürme suçundan arandığını öğrendi.
Mardin
'in Kızıltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği A.Ç. ismindeki şahsın kimlik sorgusunda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve kasten adam öldürme suçundan arandığını öğrendi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticelerini veriyor. Devriye ekipleri uygulama esnasında bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı
üzerinde polis ekipleri şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın kimlik kontrolünde kasten adam öldürme suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli A.Ç. hastane işlemlerinden sonra Cumhuriyet Polis Merkez
Amirliği'ne teslim edildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:33 Kaynak: İHA
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