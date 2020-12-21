Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı - Son Dakika

Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı
21.12.2020 16:42
Gaziantep'in Nzip İlçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduruğu 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ile silahlar çıktı.
Gaziantep'in Nzip İlçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduruğu 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ile silahlar çıktı.
Ediinlen bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri 3 kişi durduruldu. Şahısların üzerleirnd eyapılan aramalarda, uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan 3 şahıs gözaltına alınaraka emniyete götürüldü.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Lüks aracında karpuz satarken görüntülenmişti! İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edilecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak