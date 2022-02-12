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Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı - Son Dakika

Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı

12.02.2022 15:19
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, devriye attıkları sırada O.K. idaresindeki 34 BTU 629 plakalı Fiat marka hafif ticari araçtan şüphelendi. Ekipler, şüphelendikleri ve bir süre takip ettikleri, hızını giderek arttırmaya başlayan aracın durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü, polis ekiplerinin 'Neden hızlı gidiyorsun?' sorusuna yabancı uyruklu işçileri taşıdığını ve iş yerini açmak için hızlı gittiğini söyleyerek cevap verdi. Yapılan kontrollerde ise aracın zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü, hafif ticari aracın kayınpederine ait olduğunu söylese de ceza yemekten kurtulamadı. Sigortası olmayan hafif ticari araç ise polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına çektirildi. - KOCAELİ

Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı

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Kocaeli, Tragger, Darıca, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı - Son Dakika
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