Son Dakika Haberleri: Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
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Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

1 dakika önce

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı.

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı, System.String[]

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı. Otomobil içindeki biri uyuşturucu satmak suçundan aranması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 712 Sokak üzerinde park halinde şüpheli gördüğü bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden Müslüm C.'nin (25) uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Otomobil içinde yakalanan şüpheliler Müslüm C., Hasan C. (27) ile İlhan K. (26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Denizli, Polis, 3. Sayfa, Güncel
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