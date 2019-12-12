Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada - Son Dakika

Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada

6 saat önce

Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti.

Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada, System.String[]

Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti. Aracın park edildiğini fark eden polis ekipleri, araçlarını otomobilin arkasına park etti. Araçtan inmeyen şüpheli yeniden kaçmaya çalışırken, polis lastiğe ateş etti. Patlak lastikle 100 metre daha kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kasten adam öldürme suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

POLİS MEMURU EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre 8 Aralık'ta Arnavutköy'de bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurşunlanma olayına karışan şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saat sonra Arnavutköy- Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeyken tespit edilen 34 CIN 056 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri, Haraççı Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurmaya çalıştı. Bir iş yeri önüne yanaşan otomobilin hemen ardından polis ekibi şüpheli aracın arkasında park etti. Şüpheli aracın yanına gelerek sürücüye dışarı çıkmasını söyleyen polis ekipleri olumsuz yanıt alınca havaya ateş açtı.

Polisin tüm uyarılarına rağmen şüpheli N.E, otomobili geri geri hareket ettirmeye çalıştı. Otomobilin lastiklerine ateş eden polis ekipleri, aracın kaçmasına engel olmaya çalıştı. Geri geri hareket eden otomobilden son anda uzaklaşan polis memuru ise her iki otomobil arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Lastikleri patlamış otomobille yaklaşık 100 metre kaçan şüpheli N.E, daha sonra otomobili ile kaldırıma çarpınca kovalamaca sona erdi. Kaldırıma çarparak duran otomobilden dışarıya inmeyen şüpheli, otomobilin kapılarını kilitledi. Otomobilin camlarını kırarak şüpheliyi gözaltına alan polisle şüpheli ve kaçmaya çalıştığı otomobilde yaptığı aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI

Şüpheli, kaçmaya çalışırken polis aracına çarparken, iki otomobil arasında ezilme tehlikesi atlatan polis memuru ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Polisin havaya ve yakın mesafeden  lastiklere ateş açması, bir polisin ezilme tehlikesi yaşaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli N.E'nin GBT sorgusunda hakkında kasten adam öldürme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Şüpheli N.E, sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.E tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.


Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı
Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında - Son Dakika
18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Son Dakika
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Son Dakika
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Son Dakika
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin şüpheliyi aracının lastiğine ateş ederek durdurması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]