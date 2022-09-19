Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika
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Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi

19.09.2022 13:55

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonundan kaçmak isteyen G.G. yakayı ele verdi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G.'nin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 10 ayrı eve operasyon düzenledi.

6. KATTAKİ BALKONA ÇIKTI

Hakkında hırsızlık, silahla yaralama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., polislerin geldiğini görünce 6'ncı kattaki evinin balkonundan yan dairenin balkonuna kaçmaya kalkıştı. G.G., balkondan sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, güçlükle içeriye alındı. G.G., balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

TUTUKLANDILAR

Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında balkondan kaçmaya çalışan G.G.'nin de bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika
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