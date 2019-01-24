Son Dakika Haberleri: Polisin Şüphesi Göçmenleri Yakalattı

Polisin Şüphesi Göçmenleri Yakalattı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.

Polisin Şüphesi Göçmenleri Yakalattı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara-Keşan karayolu üzerinde polis şüphe üzerine C.D. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrolde,10 erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere Filistin uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakaladı. Bunun üzerine araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen C.D. "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Malkara, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa
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