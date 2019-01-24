Polisin Şüphesi Göçmenleri Yakalattı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.
Malkara-Keşan karayolu üzerinde polis şüphe üzerine C.D. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrolde,10 erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere Filistin
uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakaladı. Bunun üzerine araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen C.D. "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:32 Kaynak: İHA
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