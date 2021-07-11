Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı - Son Dakika

Sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kayınvalidesinin evinde bulunan polis memuru Mustafa M.'nin silahı bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun kayınvalidesi Gülbeyaz Y.'yi elinden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Seken kurşun eşi Şeyma M.'nin göğsüne saplandı. Ağır yaralanan genç kadın ve annesi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa M. ilk ifadesinde silahın kazara ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mustafa M.'nin Diyarbakır'da görevli olduğu yakın bir tarihte tayininin Gaziantep iline çıktığı öğrenildi.