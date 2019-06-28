Son Dakika Haberleri: Polisin takibe aldığı cezaevi firarisi yakalandı
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Polisin takibe aldığı cezaevi firarisi yakalandı

2 saat önce

Van'da 6 ayda 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi tutuklandı.

Polisin takibe aldığı cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]
Van'da 6 ayda 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde son 6 aydaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler, 300 saatlik kamera kaydını inceleyerek, binaların en üst katındaki daireler ve havalandırma boşluğu ya da çatıdan sarkarak evlere giren, tanınmamak için farklı kıyafet ve aksesuarlar kullanan şüphelinin, 2017'de cezaevinden firar eden U.K. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda U.K. gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 112 Acil Servis personeli ve kargocu kıyafetleri, peruk, sahte kimlikler ve çalınan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, "hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, yağma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan U.K. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Van, Güncel
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