Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama - Son Dakika

Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin takibe aldığı otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi, 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin takibe aldığı otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi, 1'i Suriyeli 3 kişi tutuklandı. Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Denizli- Nazilli karayolu Nazilli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 512 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S., T.K. ve Suriye uyruklu M.E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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