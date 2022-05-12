POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

12.05.2022 20:19

DİYARBAKIR'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı.

DİYARBAKIR'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

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Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSİN TAKİBE ALIP DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika


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