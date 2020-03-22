Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız? - Son Dakika

Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız?

16 dakika önce

ERZURUM'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' uymadı.

Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız?, System.String[]

ERZURUM'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' uymadı. Camideyken polislerin uyardığı 80 yaşındaki bir vatandaş, "Hanımın lafı, çocuğun lafı. Ne zamana kadar evde kalacağız? Diyelim sürdü 1 sene, 1 sene evde mi kalacağız?" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Erzurum'da bazı vatandaşlar karara aldırış etmeden park, bahçe ve meydanlara çıktı. Özellikle Lalapaşa Camii'nin bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı'na gelerek banklara oturan vatandaşları evlerine göndermek için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görev yaptı. Maske ve eldiven takan güven timleri, banklarda oturan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Polis ekiplerinin uyardığı 68 yaşındaki bir vatandaş, ekmek almak için dışarı çıktığını belirterek meydandan uzaklaştı.

Lalapaşa Camii'nde bulunan 80 yaşındaki bir kişi de polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bir polis memuru, "65 yaş üstünün dışarı çıkması yasak. Size zahmet evlerinize geçerseniz hem sizin sağlığınız için, hem de çevrenizdeki insanların sağılığı için iyi olur" dedi.

Vatandaş ise "Ne zamana kadar evde kalacağız? Akşama kadar kal kal ne olacak? Hanımın lafı, çocuğun lafı. Ne zamana kadar evde kalacağız? Diyelim 1 sene sürdü, 1 sene evde mi kalacağız?" diye konuştu.

Kent meydanındaki parkta polislerin uyardığı bir kişi ise bankların kapatılmasıyla sorunun çözüleceğini belirterek, "Evde otura otura, boğuluyor insan" dedi.

Polisler, öğle saatine kadar yaklaşık 50 yaşlıyı uyararak evlerine gönderdi. Polis otosundan ise tüm vatandaşlar için salgın nedeniyle evde kalmaları için anonslar yapıldı.


İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

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