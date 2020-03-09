Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyarıya rağmen durmayıp, kaçan sürücünün kullandığı otomobili durduran polis ekipleri, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin uyarısına rağmen kaçtı, otomobilinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyarıya rağmen durmayıp, kaçan sürücünün kullandığı otomobili durduran polis ekipleri, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan ekipler, 500 gram esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.K., mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Polis otosuna otomobille çarptıktan sonra hızını artıran sürücü, ekiplerin peşine düşmesi sonucu durduruldu. Araçtaki B.K. (35), İ.K. (33) ve Ş.A. (23) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 500 gram esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. hakkında, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Turgutlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
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