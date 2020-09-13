Polisin uyarısıyla sigarayı atıp, maske taktı - Son Dakika

ÇORUM'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişiye idari işlem yapılırken, bir polis memuru denetimler sırasında maskesi çene altında olan ve sigara içerek yürüyen genci "At o sigarayı sağlığın için de maske tak" diyerek uyardı. Uyarılan genç sigarayı atıp, maskesini taktı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son günlerde vaka sayılarındaki artış dolayısıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerine ağırlık verdi. Kent merkezindeki Hürriyet Meydanı ile Gazi ve İnönü caddelerinde yoğunlaşan aralıklı uygulamalarda maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlar uyarılarak, ihlalde bulunlara da cezai işlemde bulunuldu.

Bir polis memuru denetimler sırasında maskesi çene altında olan ve sigara içerek yürüyen bir kişiye "Hangisi önemli senin için. Sigara mı yoksa maske takarak sağlığını korumak mı? "diye sordu. Sigara içen genç ise "Sağlığım" cevabını verdi. Polisin "At o sigarayı sağlığın için de maske tak" uyarısının ardından sigarayı atan genç, maskesini taktı.

Denetimlerin ardından emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin önceden yeri ve saati belli olmaksızın şok uygulamaların devam edeceği belirtildi. Kentte hafta sonu yapılan denetimlerde 248 araç ile 217 kişinin incelendiğinin belirtildiği açıklamada, "Denetimlerde 6 şahsa maske takmamaktan idari para cezası yazılmak üzere tutanak tanzim edilmiş, 21 bin 793 lira trafik cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç muayenesini yaptırmayan bir sürücü ile sürücü belgesi olmayan bir sürücüye de 3 bin 32 lira cezai işlem uygulanmıştır" denildi.