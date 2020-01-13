Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika

Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı

6 saat önce

Eskişehir'de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı, System.String[]

Eskişehir'de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, dün Ankara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yapılan yol-kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir şüpheli araç durduruldu. Araç sürücüsüne yapılan GBT sorgusunda, 'Kaçırılma ve Alıkonulma' suçundan hakkında arama kaydı bulunan D.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın araçtan indirilerek üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise, 36,7 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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