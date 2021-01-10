Polisin uygulamasında 2 gençten ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 gencin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hıdırağa (Kore) Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda, O.A. (27) ve Y.S.'den (21) ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalar muhafaza altına alınırken, şüpheli iki genç hakkında soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ