Son Dakika › Güncel › Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2) - Son Dakika
Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı (2)
20 dakika önce
HAYATINI KAYBETTİAdana'da polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı