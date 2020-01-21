Polisin uyuşturucu araması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin uyuşturucu araması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Polisin uyuşturucu araması güvenlik kamerasında

7 saat önce

Denizli'de yanındaki iki arkadaşı ile otomobile binerken yunus polislerinin hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu şahsın üstünden 4 adeta uyuşturucu hap çıktı.

Polisin uyuşturucu araması güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'de yanındaki iki arkadaşı ile otomobile binerken yunus polislerinin hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu şahsın üstünden 4 adeta uyuşturucu hap çıktı. Polisin yaptığı uyuşturucu araması ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Çevrede devriye görevi icra eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisleri 2 şahsın kendilerini görünce tedirgin olduklarını ve hızla otomobile binmeye çalıştıklarını gördü. Ardından aracın başında duran polis ekipleri otomobile binen 3 şahsı indirdi. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler A.Y., (37) isimli şahsın üstünde peçeteye sarılı halde 4 adet uyuşturucu hap buldu. A.Y., polis tarafından gözaltına alınırken diğer 2 şahıs ise olayla ilgisi olmadıkları anlaşılınca serbest bırakıldı.


Polisin gerçekleştirdiği operasyon ise güvenlik kameralarına tarafından anbean kayıt altına alındı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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