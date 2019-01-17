Son Dakika Haberleri: Polisin Üzerine Araç Süren Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Polisin Üzerine Araç Süren Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde polis ekiplerinin üzerine araç süren ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Polisin Üzerine Araç Süren Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde polis ekiplerinin üzerine araç süren ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

İlçede yapılan uygulama sırasında döner kavşakta bir kişinin 01 BOB 77 plakalı otomobili polis aracının üzerine sürdüğünü anons etmesi üzerine, ekipler otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp Seyhan istikametine kaçan otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından ASKİ Kavşağı'nda yolun araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını öne süren Alican D. ve otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Polis, Güncel
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