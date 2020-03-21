Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi - Son Dakika
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Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi

6 saat önce

Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi Sivas'ta 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek intihardan vazgeçirdi Sivas'ta 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek...

Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi

Sivas'ta 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek intihardan vazgeçirdi

SİVAS - Sivas'ta 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek intihardan vazgeçirdi

Edinilen bilgilerine göre olay Kardeşler Mahallesi 10. Sokakta meydana geldi. Siirt'ten Sivas'a geldiği öğrenilen H.İ.sokak üzerinde bulunan 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.Durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri şahsın atlayabileceği bölgeye şişme yatak açarak tedbir aldı. Polis de teras katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Elindeki kesici aletle zaman zaman kendisine zarar veren genci çevrede bulunanlar da cep telefonları ile görüntüledi.İntihar girişimini çevrede bulunan çocuklar da korkulu gözlerle izledi. Polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek indirdi. Çatıdan aşığı indirilen genç ambulansa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi

İtfaiye, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:14 Kaynak: İHA

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