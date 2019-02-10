Polisin Yakaladığı Şüphelinin Üzerinden Ruhsatsız Silah Çıktı
37 dakika önce
Ordu'nun İkizce ilçesinde polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah çıktı.
Ordu
'nun İkizce
ilçesinde polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı
'nda kaçmaya çalışan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Remzi K. (49) isimli şahıs indirilerek üst araması yapıldı. Üzerinden bir adet numarası silinmiş ruhsatsız silah çıkan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Remzi K., adliyeye sevk edildi. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:25 Kaynak: İHA
6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu
İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada