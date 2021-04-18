Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından aranan uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son günlerde hız kesmeyen operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde bir süredir aranan A.Ü. isimli uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile birlikte 1 tabanca ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AYDIN