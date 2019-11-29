Son Dakika Haberleri: Polisin yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
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Polisin yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı

6 saat önce

Adana'da polis memuru tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Polisin yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Adana'da polis memuru tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesinde görevli asayiş ekibi, D-400 kara yolundaki görevi sırasında bir baykuşun uçmakta zorlandığını fark etti.

Polis memurlarından biri, tarım arazisine konan yaralı baykuşu yakaladı.

Daha sonra baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Baykuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra aynı bölgede doğaya salınacağı bildirildi.

Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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