Son Dakika › Güncel › Polisin yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika
Polisin yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
6 saat önce
Adana'da polis memuru tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Adana'da polis memuru tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Merkez Sarıçam ilçesinde görevli asayiş ekibi, D-400 kara yolundaki görevi sırasında bir baykuşun uçmakta zorlandığını fark etti.
Polis memurlarından biri, tarım arazisine konan yaralı baykuşu yakaladı.
Daha sonra baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Baykuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra aynı bölgede doğaya salınacağı bildirildi.
Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada Erkan Zengin, Adana Demirspor'da Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor