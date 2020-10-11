Polisin yaralı bulduğu köpek tedavi edilip, barınağa konuldu - Son Dakika

Polisin yaralı bulduğu köpek tedavi edilip, barınağa konulduAFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde polisin yaralı halde bulduğu yavru köpek tedavi edilerek, hayvan barınağına konuldu. Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Ekim Perşembe günü ilçe merkezinde yaralı bir yavru köpek olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek hayvanın durumunu kontrol eden ekipler, kaza sonucu yaralandığını belirledi. Ayağında kırık ve iç kanamadan şüphelenilen köpek, ekip aracına alınarak tedavisi için önce ilçedeki bir veterinere götürüldü. Sağ arka ayağından yaralandığı tespit edilen yavru köpek buradaki müdahale sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildi.
Dün tedavisi tamamlanan yavru köpek Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
- Kaynak: DHA
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