Polisin yardımıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı - Son Dakika

İstanbul'da evinden çıkamayan 70 yaşındaki Hakkı Kapucu, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1000 lira destekte bulundu.

Sultanbeyli'de yaşayan Kapucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Kapucu, polisi aradı.

Çağrı üzerine eve giden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapucu'yu alarak yakınlardaki bir bankanın ATM'sine götürdü.

Kampanya hesabına 1000 lira yatıran Kapucu, polis ekiplerince yeniden evine bırakıldı.