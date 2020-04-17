Polisin yardımıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı - Son Dakika

İstanbul'da kronik rahatsızlığı olduğu için evinden çıkamayan Havva Demirbaş, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 600 lira destekte bulundu.

Çekmeköy'de yaşayan Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Havva Demirbaş, polisi aradı.

Çağrı üzerine eve giden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirbaş'tan aldığı 600 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Demirbaş, makbuzu evine getirerek teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.