Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu
23.01.2021 13:19
Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları dolduran güvercinleri polis ekipleri yemlerken, yem için uçuşan güvercinler adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Polisin yemlediği güvercinler görsel şölen oluşturdu
AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları dolduran güvercinleri polis ekipleri yemlerken, yem için uçuşan güvercinler adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan meydanları güvercinler doldururken polis ekipleri tarafından yemlendi. 15 Temmuz Milli İdare Meydanında toplanan yüzlerce güvercine meydanda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri yem verdi. Yem yemek için adeta birbirleriyle yarışan güvercinler zaman zaman güzellikleriyle görsel bir şölene imza attı. Polis ekipleri gün boyu belirli aralıklarla hayvanların aç kalmaması için yemlemesini sürdürüyor.
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