Son Dakika Haberleri: Polisin Yerini Belirlemesiyle Ölümden Döndü

Polisin Yerini Belirlemesiyle Ölümden Döndü

23 dakika önce

ANTALYA'da, sosyal medyada intihar edeceği şüphesi uyandıran Ö.C.I.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yeri tespit edildi.

Polisin Yerini Belirlemesiyle Ölümden Döndü, System.String[]
ANTALYA'da, sosyal medyada intihar edeceği şüphesi uyandıran Ö.C.I.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yeri tespit edildi. Adrese yönlendirilen sağlık ekibi, intihara teşebbüs eden Ö.C.I.'yı baygın bulup, hastaneye kaldırdı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart Pazar günü saat 03.00 sıralarında gelen ihbarla Ö.C.I.'nın sosyal medya hesabından intihar edebileceğine yönelik paylaşımlarda bulunduğu bilgisine ulaştı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları incelemede, Ö.C.I.'nın açık kimlik, iletişim ve IP bilgilerini tespit etti.

İntihar girişiminde bulunan Ö.C.I.'nın jandarma sorumluluk bölgesinde oturduğunu belirleyen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Belirlenen adrese yönlendirilen sağlık görevlileri, Ö.C.I.'yı baygın buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.C.I., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:34 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Güncel
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