Son Dakika Haberleri: Polisin Yol Kontrolünde Şüphelendiği Şahıslardan Eroin Çıktı

Polisin Yol Kontrolünde Şüphelendiği Şahıslardan Eroin Çıktı

26 dakika önce

Isparta'da polisin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurmak istediği ancak yaya olarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin Yol Kontrolünde Şüphelendiği Şahıslardan Eroin Çıktı, System.String[]
Isparta'da polisin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurmak istediği ancak yaya olarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya karayolu girişindeki yol kontrol noktasında görev yaptığı esnada şüphe üzerine yaya olarak bölgeden geçen Y.Ö. ve M.C.D.'yi durdurmak istedi. Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin Sav Kavşağı istikametine kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca yaşandı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Yakalanan Y.Ö. ve M.C.D.'nin üst aramasını gerçekleştiren polis, 2 paket halinde 3.5 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Konuyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti! İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin Yol Kontrolünde Şüphelendiği Şahıslardan Eroin Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]