Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekibi tarafından yolda bilinci kapalı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekibi tarafından yolda bilinci kapalı halde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Fırat Mahallesi Paşa Caddesi'nde gece bir kişinin yolda hareketsiz yattığını fark etti.

Söz konusu kişinin baygın ve bilincinin kapalı olduğunu tespit eden polisler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Keban Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Hasan Bayir (49) olduğu belirlendi.

Bayir'in cesedi otopsi için Elazığ Adli Tıp morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın öğretmeni taciz eden zanlı tutuklanarak cezaevine kondu
40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1'i ağır 4 yaralı Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:05 Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Son Dakika
17:05 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Son Dakika
17:00 Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Son Dakika
17:00 Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin yolda bilinci kapalı halde bulduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]