"Polisiye Günleri" 12 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Polisiye Günleri' 12 Mart'ta başlıyor - Son Dakika

"Polisiye Günleri" 12 Mart'ta başlıyor

24 dakika önce

Polisiye kültür dergisi 221B ve Capitol iş birliğiyle düzenlenecek "Polisiye Günleri", 12-15 Mart'ta polisiye meraklılarıyla buluşacak.

Polisiye kültür dergisi 221B ve Capitol iş birliğiyle düzenlenecek "Polisiye Günleri", 12-15 Mart'ta polisiye meraklılarıyla buluşacak.

Etkinlik, 4 gün boyunca polisiye alanında uzman 16 ismin katılacağı söyleşiler, atölyeler ve imza günleriyle Capitol AVM'de düzenlenecek.

Özel hazırlanan dekorlarla tüm katılımcılara polisiyenin yaşam alanlarını deneyimleme imkanı sunacak etkinlikte, polisiye sinemanın dünyadaki önemli örneklerinin özel gösterimi de düzenlenecek.

Erol Üyepazarcı'dan Sevil Atasoy'a birçok polisiye yazarının söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle okuyucularıyla buluşacağı "Polisiye Günleri"nde, polisiye edebiyat ve sinemanın dünü ve bugünü ele alınacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
16:42 Bin 500 kadın şehitler için dua etti
16:42 Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik
16:42 AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe kongreleri süreci devam ediyor
16:41 DSİ Sinop'ta son 17 yılda 5 baraj inşa etti
16:41 İdlib şehitleri için 560 kilometre yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Polisiye Günleri" 12 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]