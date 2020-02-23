Polisiye romanların ünlü ismi Samsun'da okurlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisiye romanların ünlü ismi Samsun'da okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Polisiye romanların ünlü ismi Samsun'da okurlarıyla buluştu

6 saat önce

Yazdığı sürükleyici polisiye romanlarla adından sıkça söz ettiren, yüz binlerce okur tarafından okunan Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından Ahmet Ümit Samsun'a gelerek imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Polisiye romanların ünlü ismi Samsun'da okurlarıyla buluştu, System.String[]

Yazdığı sürükleyici polisiye romanlarla adından sıkça söz ettiren, yüz binlerce okur tarafından okunan Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından Ahmet Ümit Samsun'a gelerek imza gününde okuyucularıyla buluştu.


Ünlü yazarları, müzisyenleri ve sanatçıları ağırlayan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) bu kez usta kalemlerden Ahmet Ümit'i konuk etti. Merkezin fast food katında kurulan alanda okuyucularıyla buluşan Ümit sevenleri için kitapları imzaladı. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çekmeyi ve sohbet etmeyi de ihmal etmedi. İmza gününe yoğun katılım oldu. Sevenleri kitap imzalatabilmek için ve yazarı görebilmek için beklediler.


İmza günü öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Ümit, "Bir süredir Samsun'a gelmiyordum. Dün fuardaydım bugünde buradayım. Çok mutluyum çünkü çok büyük bir ilgi var. Dün fuarda da inanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Samsun'da yoğun bir şekilde kitap okunuyor. Edebiyat severler var. Samsun zaten çok güzel bir şehrimiz. Tarih olarak da doğa olarak da çok güzel. İnsanları da bu doğaya uygun güzellikte insanlar. Samsun bizi çok mutlu etti. Aşkımız Eski Bir Roman adlı son kitabıma da çok büyük bir ilgi var. 4. baskıya gidiyor kitap. Bir hikaye kitabı için ülke ve dünya çapından bir rekor. Çünkü birinci baskı 300 bin gibi müthiş bir rakamla başlamıştı. O bitti yeni baskılar yaptık. Şimdi hala ilgi sürüyor. O yüzden çok mutluyum. Herkes kitap okumalı. Türkiye güzel bir ülke ama kitap okudukça daha da güzelleşecek" dedi. - SAMSUN

Yeşilyurt, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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