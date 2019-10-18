Son Dakika Haberleri: 'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel 'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

24 dakika önce

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ev sahibi çifte kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden ziynet eşyaları ve para çalan 4 şüpheliden firari olarak aranan C.B. (31) yakalandı.

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ev sahibi çifte kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evden ziynet eşyaları ve para çalan 4 şüpheliden firari olarak aranan C.B. (31) yakalandı.

Olay, 5 Eylül günü Gölcük'te meydana geldi. İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine sabaha karşı giren 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. Çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin olayın ardından kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkan polis, gasp olayını gerçekleştiren 4 kişinin M.E.D. (25), B.G. (26), B.R. (25) ve C.B. (31) olduğunu belirledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi ve Bursa'da operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden M.E.D., B.G., B.R.?yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.B. ise evine yapılan baskında bulunamadı. Dün sabah saatlerinde C.B.?nin Körfez ilçesinde bir restoranda olduğu bilgisine ulaşıldı. Restorana baskın düzenleyen polis, C.B.?yi yemek yediği sırada gözaltına aldı. 5 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

'Polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
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