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Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladık
6 saat önce
Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladıkView on euronews.
Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladıkView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:12
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