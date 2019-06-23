Son Dakika Haberleri: Polisle çatışan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi
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Polisle çatışan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan zanlılardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan zanlılardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
Merkez Onikişubat ilçesinde 20 Haziran'da takip ettikleri Mesut P'nin ev almak için bankadan çektiği parayı aracın camını kırıp çalan ve kaçarken polisle çatışan hırsızlık çetesi üyelerine yönelik soruşturma sürüyor.
Çete üyelerinin Sivas'ın Kangal ilçesinde olduğu istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 10 zanlıdan Azer M. (18), Seyhan M. (40) ve Leyla B. (42), Kahramanmaraş'taki adliyeye sevk edildi.
Azer M'nin 9 suçtan, Seyhan M'nin 40 suçtan ve Leyla B'nin 42 suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.
Diğer zanlılardan 3'ünün Sivas'taki işlemlerinin sürdüğü, 4'ünün daha önce tutuklandığı belirtildi.
Şüphelilerin çeşitli illerdeki banka şubeleri ve tapu dairelerinin önlerinde bekleyerek hırsızlık yapan çetenin mensubu olduğu öne sürüldü.
Mesut P'nin 20 Haziran Perşembe günü ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı aracının camını kırarak çalıp 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla kaçmaya çalışan zanlılar, kendilerini takip eden polis ekipleriyle çatışmıştı. Çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmıştı.
Polisle çatışan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Sivas, Güncel
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