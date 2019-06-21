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Polisle çatışan zanlılar Sivas'ta yakalandı

1 saat önce

Kahraman Maraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilden çaldıkları 139 bin TL ile kaçmaya çalışırken, Sivas'ın Kangal ilçesinde polisle çatışarak kaçan 2 zanlı bugün yakalandı.

Polisle çatışan zanlılar Sivas'ta yakalandı, System.String[]
Kahraman Maraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilden çaldıkları 139 bin TL ile kaçmaya çalışırken, Sivas'ın Kangal ilçesinde polisle çatışarak kaçan 2 zanlı bugün yakalandı.

Kahraman Maraş'ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz gün bir otomobilden 139 bin TL çalıp 4 araçla kaçmaya çalışırken Sivas'ın Kangal ilçesinde polisin dur ihtarına ateşle karşılık verildi. Polisle zanlılar arasında çatışma çıktı. Araçlarda bulunan 14 kişiden, aralarında çocuklarında bulunduğu 3'ü yaralı 11 kişi ele geçilirken 2 kişi takla atan araçtan çıkarak kaçmıştı. Kaçan zanlılardan Azer M., beraberindeki çocuk yaştaki zanlı bugün 71 AG 6871 plakalı otomobille Sivas girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Azer M. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, olayın diğer 7 zanlısı Kangal İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Elbistan, Kangal, Sivas, 3. Sayfa
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