Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti

7 saat önce

Düzce'nin Paşaormanı köyünde uyuşturucu satıcılarını takip eden polisle çatışarak 1 polisi yaralayan ve ağır yaralanan Salih Mercan adlı zanlı, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.

Polisle çatışmada yaralanan zanlı 40 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Düzce'nin Paşaormanı köyünde uyuşturucu satıcılarını takip eden polisle çatışarak 1 polisi yaralayan ve ağır yaralanan Salih Mercan adlı zanlı, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.


Olay geçtiğimiz Ocak ayında Düzce'nin Paşaormanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Salih Mercan, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Paşaormanı köyünde çıkmaz sokağa giren Mercan, kaçamayacağını anlayınca polisle çatışmaya girdi. Çatışma sırasında polis memuru İhsan D.'yi ayağından yaralayan Mercan, kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.


Çatışmanın ardından ağır yaralanan Mercan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Mercan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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