Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi

20.05.2022 21:31

Sancaktepe'de cinayet şüphelisi bir kişi otomobiliyle polisten kaçtığı esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Sancaktepe'de cinayet şüphelisi bir kişi otomobiliyle polisten kaçtığı esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisle çatışan şahsın kullandığı otomobil içerisinde 2 adet silah bulunurken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Basra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FFE 535 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden cinayet şüphelisi olan C.F., kullandığı otomobille kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerinden kaçtığı esnada cadde üzerinde bulunan adak kurban satış yerinin önünde durduruldu. Otomobilinden inen şüpheli C.F., polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Polislere ateş eden C.F. olay yerindeki polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırılırken otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede polis ekipleriyle çatışmaya girerek bacağından vurulan C.F.'nin kullandığı otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulunurken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan - İHA)

Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi
Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi

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Kaynak: İHA

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