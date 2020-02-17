Polisle girdiği çatışmada yaralandı, 37 gün sonra öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisle girdiği çatışmada yaralandı, 37 gün sonra öldü - Son Dakika

Polisle girdiği çatışmada yaralandı, 37 gün sonra öldü

6 saat önce

DÜZCE'de, kendisini takip eden polislere ateş ederek bir polis memurunun yaralanmasına neden olan, kendisi de yaralanan Salih Mercan, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polisle girdiği çatışmada yaralandı, 37 gün sonra öldü, System.String[]

DÜZCE'de, kendisini takip eden polislere ateş ederek bir polis memurunun yaralanmasına neden olan, kendisi de yaralanan Salih Mercan, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ocak günü Düzce Paşaormanı köyünde meydana geldi. Güvenlik güçleri, ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Salih Mercan'ın bulunduğu otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Salih Mercan, çıkmaz sokağa girince polisle çatışmaya girdi. Çatışma sırasında polis memuru İhsan Durmuş bacağından yaralanırken, Salih Mercan ise ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yoğun bakımı ünitesine alındı. Hakkında 13 suçtan arama kararı bulunan Salih Mercan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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