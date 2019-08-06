Son Dakika Haberleri: Polisle sürücüler arasında hatalı park arbedesi yaşandı
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Polisle sürücüler arasında hatalı park arbedesi yaşandı

16 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekibi ile park yasağına uymadıkları için uyardıkları sürücüler arasında arbede yaşandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekibi ile park yasağına uymadıkları için uyardıkları sürücüler arasında arbede yaşandı.
Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi'nde yolun sağına ve soluna park eden araçların trafik akışına engel olması üzerine bölgeye trafik ekibi yönlendirildi.
Park yasağının olduğu yere araçlarını park eden bazı vatandaş ve esnaf, kendilerini uyaran polislerle tartıştı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma, daha sonra arbedeye dönüştü.
Arbede sırasında polis ekipleri, biber gazı ve cop kullanarak, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıttı.
Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Seyhan, Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:53 Kaynak: AA
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