Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı

28.03.2021 19:46

Son dakika haberler: Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldıKarabük'te yeni tip korona virüs denetimleri sırasında kimlik soran polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs denetimleri sırasında kimlik soran polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Dün meydana gelen olayda Karabük'ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te korona virüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.'dan kimliğini istedi. İddiaya göre, elinde poşetler olduğu için kimlik numarasını veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca tartışma büyüdü. Pasaja giren Doğukan S.'nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tutuğu sırada kız kardeşi A.A.K.'nin saldırısına uğradı.

Hırsını alamayan ve yüzde 54 engelli raporu olduğu öğrenilen genç kızın berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan arbede sonra anne Arzu K. ve oğlu Doğukan S. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kız kardeşi A.A.K. ise hastaneye kaldırılarak müşahade altına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan S. ve kız kardeşi A.A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, anne Arzu K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeden çıktıktan sonra Doğukan S. gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı olayı gazetecilere anlatan Doğukan S., kız kardeşinin yüzde 54 engelli raporu olduğunu ve annesinin psikolojik sıkıntılarının olduğundan dolayı yaşanılan olay karşısında üzüldükleri için tepki gösterdiklerini söyledi.

Pasaj içerisinde yaşanan arbede de polisin yumruk ve tekme attığını gördüğünü belirten Doğukan S. olaydan sonra polis merkezine gittiklerini ifade ederek, barodan avukat istemesine rağmen kendisinin avukat istemediğine dair tutanağı imzalattıklarını iddia etti.

Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest talebiyle mahkemeye sevk edildiklerini aktaran Doğukan S. annesinin adli kontrol şartının kaldırıldığını kendisinin ve engelli kız kardeşinin de adli kontrolle serbest kaldığını kaydetti.

Engelli raporu bulunan A.A.K. ise hastaneye kaldırılıp bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan genç kız kendisini darp eden polislerden şikayetçi olacağı dile getirdi.

Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı
Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı
Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı
Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı

Kemal Güneş, Engelli, Karabük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika


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