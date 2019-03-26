Son Dakika Haberleri: Polisle Uyuşturucu Tacirleri Arasındaki Kovalamaca Kameraya Yansıdı

Polisle Uyuşturucu Tacirleri Arasındaki Kovalamaca Kameraya Yansıdı

12 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceğini tespit ettikleri aracı kovalamaca sonucu yakaladı.

Polisle Uyuşturucu Tacirleri Arasındaki Kovalamaca Kameraya Yansıdı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceğini tespit ettikleri aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin aracı bırakarak kaçmaya çalıştığı anlar ve yaşanan kovalamaca polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kente kiralık araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kiralık araç tespit edilerek takibe başlandı. Aracın kente giriş yaptığı andan itibaren araca müdahale edilerek şahıslardan biri araçtan kaçarken diğeri ise araç içerisinde yakalandı. Yapılan aramalarda aracın motor kısmına zulalanmış şekilde 735 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. (43) ve S.G. (47) 'uyuşturucu madde ticaretinden' yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca, polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 1'i Polis, 3 Yaralı Tuvalet Havalandırmasından İçeri Giren Hırsız, Ev Sahipleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisle Uyuşturucu Tacirleri Arasındaki Kovalamaca Kameraya Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]